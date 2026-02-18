Латвия присоединилась к финансированию поставок из США для ВСУ.
В Латвии
Вчера 04:12
Правительство Латвии одобрило взнос 10 млн евро в инициативу НАТО для поддержки Украины
Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило правительство.
Как сообщила в соцсетях премьер-министр Эвика Силиня, эти средства пойдут на закупку вооружения и оборудования для защиты Украины. Закупки будут проводиться у стратегического партнера Латвии в США.
Она также отметила, что вклад Латвии осуществляется в рамках ранее запланированного финансирования в размере 0,25% от внутреннего валового продукта.
В Минобороны агентству LETA пояснили, что целью инициативы PURL является содействие в закупке и передаче Украине оборонных товаров и услуг из США с использованием пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на приобретение произведенной в США военной продукции, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины необходимой поддержкой.