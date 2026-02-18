Правительство Латвии одобрило взнос 10 млн евро в инициативу НАТО для поддержки Украины

В Минобороны агентству LETA пояснили, что целью инициативы PURL является содействие в закупке и передаче Украине оборонных товаров и услуг из США с использованием пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на приобретение произведенной в США военной продукции, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины необходимой поддержкой.