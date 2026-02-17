В Латвии
17 февраля 2026 г., 18:02
В среду местами ожидается небольшой снег
В среду на западе и в центральных регионах Латвии пройдет небольшой снег, при этом больше осадков выпадет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Ночью снег пройдет только на юго-западе Курземе. Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до -11...-17 градусов, местами на востоке страны - до -23 градусов.
Днем во многих регионах ожидается снег, только на востоке будет светить солнце. Температура воздуха днем повысится до -5...-10 градусов.
В Риге днем ожидается облачная погода и небольшой снег. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха составит от -13 градусов ночью до -7 градусов во второй половине дня.