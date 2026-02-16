Лавина в Австрии унесла жизни двух 37-летних сноубордистов
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Лавина в Австрии унесла жизни двух 37-летних сноубордистов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

После схода лавины на западе Австрии в выходные погибли двое сноубордистов, сообщила в понедельник полиция.

В последние дни после сильных снегопадов в Альпах произошло несколько лавин с жертвами.

В лавину попали двое 37-летних сноубордистов, которые катались вне трасс на леднике Штубай в федеральной земле Тироль. Поток снега утащил их под снежную массу. Оба гражданина Австрии были объявлены пропавшими, когда не вернулись с катания. Началась масштабная поисковая операция с участием спасателей, собак и дронов.

Погребенных под снегом сноубордистов нашли вечером в воскресенье, однако спасатели «могли лишь констатировать смерть обоих мужчин», сообщили в полиции.

После сильных снегопадов последних дней в этом районе действует предупреждение о лавинной опасности четвертого уровня. Всего уровней опасности пять.

В соседней Италии, где сейчас проходят зимние Олимпийские игры, в воскресенье двое лыжников погибли, еще один находится в тяжелом состоянии после того, как лавина сошла на склон недалеко от Курмайора.

В этом сезоне в лавинах в Альпах Австрии, Франции, Италии и Швейцарии уже погибли несколько десятков человек.

Темы

Олимпийские игрыПолицияАвстрия

Другие сейчас читают