Лавина в Австрии унесла жизни двух 37-летних сноубордистов
После схода лавины на западе Австрии в выходные погибли двое сноубордистов, сообщила в понедельник полиция.
В последние дни после сильных снегопадов в Альпах произошло несколько лавин с жертвами.
В лавину попали двое 37-летних сноубордистов, которые катались вне трасс на леднике Штубай в федеральной земле Тироль. Поток снега утащил их под снежную массу. Оба гражданина Австрии были объявлены пропавшими, когда не вернулись с катания. Началась масштабная поисковая операция с участием спасателей, собак и дронов.
Погребенных под снегом сноубордистов нашли вечером в воскресенье, однако спасатели «могли лишь констатировать смерть обоих мужчин», сообщили в полиции.
После сильных снегопадов последних дней в этом районе действует предупреждение о лавинной опасности четвертого уровня. Всего уровней опасности пять.
В соседней Италии, где сейчас проходят зимние Олимпийские игры, в воскресенье двое лыжников погибли, еще один находится в тяжелом состоянии после того, как лавина сошла на склон недалеко от Курмайора.
В этом сезоне в лавинах в Альпах Австрии, Франции, Италии и Швейцарии уже погибли несколько десятков человек.