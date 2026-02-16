Лавина в Австрии унесла жизни двух 37-летних сноубордистов

В лавину попали двое 37-летних сноубордистов, которые катались вне трасс на леднике Штубай в федеральной земле Тироль. Поток снега утащил их под снежную массу. Оба гражданина Австрии были объявлены пропавшими, когда не вернулись с катания. Началась масштабная поисковая операция с участием спасателей, собак и дронов.