VID становится исключительно сервисным учреждением для жителей и предпринимателей Латвии

Структурное подразделение СГД, ранее называвшееся финансовой полицией, а в последние годы - налогово-таможенной полицией, отделено не только от СГД, но и от ее надзорного органа - Министерства финансов, и стало самостоятельным следственным учреждением под надзором министра внутренних дел. "Налогово-таможенная полиция в большинстве случаев начинает уголовные процессы именно на основании данных или информации, предоставленных СГД. Наше сотрудничество, разумеется, продолжится, но я не вижу разницы в том, является ли она отдельным учреждением или подведомственным нам. В любом случае, теперь СГД действительно становится исключительно сервисным учреждением для жителей и предпринимателей Латвии", - отметила генеральный директор налоговой службы Байба Шмите-Роке.