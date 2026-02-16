В Латвии хотят запретить незарегистрированные сим-карты предоплаты

Ранее на заседании парламентской подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний член правления Ассоциация финансовой отрасли Янис Бразовскис сообщил, что в прошлом году мошенники различными способами выманили у жителей Латвии не менее 15 млн евро, при этом чаще всего жертвами становятся одинокие пожилые люди.