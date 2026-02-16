Латвия нашла экспортную нишу на фоне мировой нестабильности: ставка на военную промышленность

Если смотреть на текущую конъюнктуру мирового рынка, то сегментов, где можно ожидать устойчивого роста спроса, не так много. С учетом увеличения оборонных расходов в мире одной из таких сфер является производство военной техники и товаров двойного назначения. В Латвии в этой области уже сделан задел, и для широкой общественности он в первую очередь связан с проектом производства бронемашин Patria 6x6. Вначале несколько предприятий изготавливали необходимые для бронемашин компоненты для финских партнеров, а сейчас Латвия значительно нарастила производственный цикл и объемы. В 2024 году в Валмиере был открыт завод полного цикла, и в том же году в Латвии была произведена первая бронемашина. Однако производство военной продукции не ограничивается только бронетехникой.