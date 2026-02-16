Латвия нашла экспортную нишу на фоне мировой нестабильности: ставка на военную промышленность
На фоне роста глобальной экономической неопределенности и хрупкой стабильности, на смену которой могут прийти новые конфликты или торговые тарифы, все большее значение приобретает диверсификация экспорта.
В Латвии одной из таких возможностей является производство военной техники. В прошлом году США сменили прежнюю экономическую и оборонную политику страны, что привело к существенным изменениям в объеме военной поддержки США и повышению импортных пошлин. Это повлияло на внешнюю торговлю по всему миру, заставив компании вести напряженную борьбу за рынки и искать узкие ниши для сбыта своей продукции. Параллельно с растущей неопределенностью в мире в Европе усиливается необходимость заботиться о собственной обороне, создавая новые возможности для наращивания промышленных мощностей и в определенной степени компенсируя утрату экспортных возможностей в других регионах мира. С учетом политических и экономических событий в мире показатели экспорта Латвии за прошлый год можно оценить как хорошие - экспорт товаров по сравнению с 2024 годом вырос на 3,7%, превысив отметку в 19,5 млрд евро, пишет Tvnet.lv.
Если смотреть на текущую конъюнктуру мирового рынка, то сегментов, где можно ожидать устойчивого роста спроса, не так много. С учетом увеличения оборонных расходов в мире одной из таких сфер является производство военной техники и товаров двойного назначения. В Латвии в этой области уже сделан задел, и для широкой общественности он в первую очередь связан с проектом производства бронемашин Patria 6x6. Вначале несколько предприятий изготавливали необходимые для бронемашин компоненты для финских партнеров, а сейчас Латвия значительно нарастила производственный цикл и объемы. В 2024 году в Валмиере был открыт завод полного цикла, и в том же году в Латвии была произведена первая бронемашина. Однако производство военной продукции не ограничивается только бронетехникой.
По предварительным оценкам, в прошлом году оборот предприятий, входящих в Латвийскую федерацию индустрии безопасности и обороны (DAIF Latvija), превысил 2 млрд евро, а объем экспорта - 400 млн евро. Как отметила руководитель федерации Элина Эгле, наряду с Patria в Латвии начато также производство бронемашин канадской компании CAMBLI для вооруженных сил Канады.