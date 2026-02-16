С марта вступает в силу новый порядок рассмотрения заявлений в госучреждениях. Но готовы ли они?

В Государственном агентстве социального страхования также заверили, что готовы к изменениям и уже упорядочили внутренние процессы, чтобы соблюдать сокращенный срок рассмотрения обращений. Договоренность о сокращении срока ответа на заявления жителей была достигнута весной прошлого года как одна из мер по снижению бюрократической нагрузки. Учреждения регулярно отчитывались перед Государственной канцелярией о подготовке к изменениям. "Министерство здравоохранения сообщило, что его подведомственные учреждения уже сейчас отвечают примерно в течение двух-десяти рабочих дней. Ряд учреждений внедрили так называемый принцип простого языка. Другие продумывают расширение практики типовых ответов, определяя обращения, на которые можно давать стандартные ответы, тем самым сокращая сроки их рассмотрения", - отметила руководитель департамента политики государственного управления Государственной канцелярии Илона Эклона.