Ведущую "Дождя" Екатерину Котрикадзе в России приговорили к восьми годам колонии общего режима

Поводом для уголовного преследования стали публикации в её Telegram-канале весной 2022 года. В частности, 4 апреля она писала об убийствах мирных жителей в Буче и призывала собирать доказательства предполагаемых военных преступлений российских военных. Также в материалах дела фигурируют её сообщения о жертвах ракетного удара по Одессе, где погибли трёхмесячная девочка и её мать, а также цитата директора Human Rights Watch Кеннета Рота, прозвучавшая в эфире "Дождя".