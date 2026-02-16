Ведущую "Дождя" Екатерину Котрикадзе в России приговорили к восьми годам колонии общего режима
Головинский районный суд Москвы заочно признал ведущую телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе виновной в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорил её к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Кроме того, российкий суд запретил журналистке администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия наказания. Государственное обвинение просило для неё девять лет лишения свободы. Сама Екатерина Котрикадзе вины не признала.
Поводом для уголовного преследования стали публикации в её Telegram-канале весной 2022 года. В частности, 4 апреля она писала об убийствах мирных жителей в Буче и призывала собирать доказательства предполагаемых военных преступлений российских военных. Также в материалах дела фигурируют её сообщения о жертвах ракетного удара по Одессе, где погибли трёхмесячная девочка и её мать, а также цитата директора Human Rights Watch Кеннета Рота, прозвучавшая в эфире "Дождя".
По информации Медиазона, в обвинительном заключении утверждается, что некоторые свидетели после прочтения постов испытали тревогу и страх, а один из них начал "сомневаться во всём" и обратился к сообщениям Минобороны России.
Уголовные дела по той же статье были возбуждены и против других сотрудников телеканала — главного редактора Тихона Дзядко и ведущей Валерии Ратниковой. Все трое были заочно арестованы, объявлены в розыск и включены в перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг.
Преследование журналистов "Дождя" продолжилось и в других делах. В октябре 2025 года московский суд заочно приговорил журналистку Анну Монгайт к пяти годам колонии общего режима по обвинению в "военных фейках", а журналиста Дениса Катаева — к одному году и четырём месяцам колонии заочно по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента".