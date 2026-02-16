«Lidl» снижает регулярные цены на популярные сладости

Ранее сообщалось, что в начале года «Lidl» значительно снизил цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и бытовые товары частных брендов, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные и ореховые продукты, чипсы, попкорн и различные семена, а также различные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы. На прошлой неделе было объявлено о снижении цен на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корма для кошек и собак, лакомства и средства по уходу за животными. В конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Cien» и ультрапастеризованное молоко.