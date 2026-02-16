«Lidl» снижает регулярные цены на популярные сладости
Сеть магазинов «Lidl» продолжает укреплять свое ценовое лидерство, значительно снижая регулярные цены на популярные сладости, желейные конфеты и другие повседневные товары. Цена на некоторые сладости теперь снижена до трети. Дополнительно снижены также цены на ряд мясных продуктов и растительное масло.
Снижение цен на некоторые желейные конфеты «Sweet Corner» и жевательные конфеты составит до 34%. Они входят в число самых популярных сладостей «Lidl» среди разных возрастных групп, и речь идет о постоянно сниженных ценах, а не краткосрочные акциях. Это еще раз подтверждает позиции «Lidl» как одной из самых выгодных сетей магазинов в Латвии.
Также стоит напомнить, что серия «Sweet Corner» входит в те продукты, к которым применяется скидка 10% для пожилых людей по понедельникам или при покупке с картой Почетной семьи.
Снижение цен коснулось других категорий товаров, например, рапсовое масло «Vita D'or» теперь будет на 15% дешевле, итальянская салями «Dulano Selection» - на 26% дешевле, а слегка копченая салями «Dulano» - на 28% дешевле.
«Lidl» стремится ежедневно предлагать клиентам стабильные и понятные цены, без краткосрочных трюков и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований - согласно исследованию рынка «Seenext»**, «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых выгодных продуктовых корзин в Латвии.
Ранее сообщалось, что в начале года «Lidl» значительно снизил цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и бытовые товары частных брендов, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные и ореховые продукты, чипсы, попкорн и различные семена, а также различные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы. На прошлой неделе было объявлено о снижении цен на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корма для кошек и собак, лакомства и средства по уходу за животными. В конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Cien» и ультрапастеризованное молоко.