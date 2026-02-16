Проверьте расписание: с 16 февраля в Латвии меняются некоторые региональные автобусные маршруты

Тем временем в Екабпилсском крае с сегодняшнего дня закрывается региональный маршрут Екабпилс–Цукурини. В связи с этим на маршруте Екабпилс–Дунава по рабочим дням автобус будет курсировать только до Дунавы или от неё. Одновременно принято решение без софинансирования со стороны самоуправления и только за счёт государственной дотации продолжить обеспечение регионального автобусного сообщения на участке Рубени–Слате по маршрутам Екабпилс–Заса–Слате–Рубени и Заса–Геркены–Слате–Рубени, не изменяя расписание двух ранее софинансируемых рейсов.