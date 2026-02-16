Проверьте расписание: с 16 февраля в Латвии меняются некоторые региональные автобусные маршруты
С сегодняшнего дня на нескольких региональных автобусных маршрутах вступают в силу изменения, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции (ATD).
В дирекции сообщили, что с сегодняшнего дня на региональных автобусных маршрутах в Видземе — в направлениях Гулбене, Дауксте, Яунгулбене, Мадона, Пуйдзули, Тирза, Велена, Адулиена, Стари, Алуксне, Балви и Силациемс — изменено время отправления некоторых рейсов, а также в расписания добавлены новые остановки. В Гулбенском крае изменения также адаптированы под нужды школьников.
Кроме того, остановкой «Гривини» в Цесисском крае с сегодняшнего дня пассажиры смогут пользоваться на всех рейсах регионального маршрута Валмиера–Цесис и на некоторых рейсах маршрута Цесис–Валмиера–Айнажи.
На региональном автобусном маршруте Лимбажи–Вилькене–Салацгрива название остановки «Поворот на Алоя» изменено на «Эзеркрогс».
На региональном маршруте Елгава–Лиелсесава пассажиры теперь смогут садиться и выходить на остановке «Райни», которая после недавно завершённых ремонтных работ расположена в новом месте. Вместо одной остановки созданы две — по одной на каждой стороне дороги.
Тем временем в Екабпилсском крае с сегодняшнего дня закрывается региональный маршрут Екабпилс–Цукурини. В связи с этим на маршруте Екабпилс–Дунава по рабочим дням автобус будет курсировать только до Дунавы или от неё. Одновременно принято решение без софинансирования со стороны самоуправления и только за счёт государственной дотации продолжить обеспечение регионального автобусного сообщения на участке Рубени–Слате по маршрутам Екабпилс–Заса–Слате–Рубени и Заса–Геркены–Слате–Рубени, не изменяя расписание двух ранее софинансируемых рейсов.