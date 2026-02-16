Latvijas balzams просит защиты от кредиторов - компания должна государству 28 млн евро
фото: LETA
Latvijas balzams просит время, чтобы расплатиться с долгами и не обанкротиться.
В Латвии

Latvijas balzams просит защиты от кредиторов - компания должна государству 28 млн евро

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

Amber Latvijas balzams (бренд Latvijas balzams) просит суд начать процесс правовой защиты от кредиторов на фоне резкого роста налоговой задолженности перед государством: по данным, компания должна более 28 млн евро. Еще прошлым летом долга не было, однако в последние месяцы он продолжает увеличиваться.

В ноябре Служба государственных доходов (VID) начала принудительное взыскание налоговой задолженности. Тогда руководство предприятия публично обещало погасить долг, но спустя три месяца ситуация, по сути, ухудшилась. Сейчас суд уже инициировал дело о правовой защите предприятия, сообщает LSM.lv.

Практически это означает, что к такому механизму прибегают, когда компания больше не может вовремя рассчитываться по обязательствам и через суд пытается получить время на финансовое оздоровление, чтобы избежать банкротства.

Представители Amber Latvijas balzams от интервью отказались, но в публичном заявлении связали трудности с последствиями отчуждения активов в России и кибератакой: по версии компании, это ударило по денежному потоку и привело к задержкам уплаты акциза.

При этом финансовые отчеты показывают, что предприятие выдавало десятки миллионов евро займов связанным компаниям группы. Ранее аудиторы указывали: часть этих долгов может оказаться полностью невозвратной.

Дополнительным фактором риска стало сообщение о ликвидации американской Stoli Group. Этот актив в структуре концерна обеспечивал заметную долю заказов завода, и его проблемы могут напрямую повлиять на способность Amber Latvijas balzams расплатиться с государством и другими кредиторами.

Акции компании котируются на бирже Nasdaq Baltic, где эмитенту присвоен статус усиленного надзора. На этом фоне за последний месяц котировки, по данным, упали более чем на 50%.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что приоритет государства сейчас не в том, чтобы компенсировать неудачные решения собственника, а в том, чтобы сохранить саму производственную площадку, создающую добавленную стоимость. По данным VID, Amber Latvijas balzams остается лидером рынка по объему алкоголя (без учета пива), переданного на потребление в Латвии. На предприятии работают около 360 человек. Указывается также, что конечный бенефициар компании — Юрий Шефлер.

Темы

Служба государственных доходовLatvijas balzamsVIDВиктор ВалайнисЮрий ШефлерLSM

Другие сейчас читают