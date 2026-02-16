Latvijas balzams просит защиты от кредиторов - компания должна государству 28 млн евро

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что приоритет государства сейчас не в том, чтобы компенсировать неудачные решения собственника, а в том, чтобы сохранить саму производственную площадку, создающую добавленную стоимость. По данным VID, Amber Latvijas balzams остается лидером рынка по объему алкоголя (без учета пива), переданного на потребление в Латвии. На предприятии работают около 360 человек. Указывается также, что конечный бенефициар компании — Юрий Шефлер.