В Курземе больницы оказались переполненными. Пациентов повезут в другие регионы
В Курземском регионе в настоящее время наблюдается повышенная загрузка больниц, и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) разрешено перенаправлять пациентов в другие лечебные учреждения.
Такое решение приняла Государственная оперативная медицинская комиссия, оценив ситуацию в неотложной медицине и больницах по всей стране.
В NMPD информировали, что наиболее загружены больницы региона Курземе. В Кулдигской больнице почти полностью заполнены койки терапевтического профиля, а в Лиепайской региональной больнице ограничены возможности принимать пациентов неврологического профиля.
Чтобы стабилизировать ситуацию, при необходимости NMPD сможет доставлять пациентов в ближайшую больницу соответствующего профиля, а также организовывать перевод острых пациентов в лечебные учреждения, где возможно обеспечить помощь. Одновременно ряду больниц в Курземе и Земгале, а также крупным университетским больницам в Риге поручено готовиться к увеличению потока пациентов.
Повышенная нагрузка в больницах в основном обусловлена сезонными факторами — воздействием холода на сердечно‑сосудистую систему, обострениями хронических заболеваний, осложнениями инфекций дыхательных путей, а также ростом числа травм из‑за зимних условий.
Комиссия подчёркивает, что текущая ситуация не считается чрезвычайным положением в сфере здравоохранения.
Одновременно NMPD поручено рассмотреть привлечение дополнительного персонала в регионе Курземе, а также более строго оценивать выезды на вызовы низшего приоритета. Жителям следует учитывать, что в случае неотложной помощи их могут доставить и в более отдалённую больницу.