В Курземе больницы оказались переполненными. Пациентов повезут в другие регионы

Чтобы стабилизировать ситуацию, при необходимости NMPD сможет доставлять пациентов в ближайшую больницу соответствующего профиля, а также организовывать перевод острых пациентов в лечебные учреждения, где возможно обеспечить помощь. Одновременно ряду больниц в Курземе и Земгале, а также крупным университетским больницам в Риге поручено готовиться к увеличению потока пациентов.