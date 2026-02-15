У мужчин средний размер пенсии по инвалидности составил 343,28 евро, у женщин — 331,38 евро.
В Латвии
15 февраля 2026 г., 17:47
VSAA обновило данные: как изменилась пенсия по инвалидности за год
В Латвии за год изменился один из самых чувствительных показателей — цифры в свежей статистике говорят сами за себя.
Средний размер пенсии по инвалидности в Латвии в декабре прошлого года составил 337,28 евро, что по сравнению с январем 2025 года на 5,6% больше, свидетельствует информация Государственного агентства социального страхования.
В том числе у мужчин средний размер пенсии по инвалидности составил 343,28 евро, у женщин — 331,38 евро.
В декабре 2025 года пенсию по инвалидности получали в общей сложности 76 240 жителей, из них 37 782 мужчины и 38 458 женщин.