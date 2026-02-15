Рига планирует выделить на проведение марафона дополнительные 100 000 евро
Рижская дума планирует увеличить поддержку Рижскому марафону до 300 000 евро.
Рижская дума планирует существенно увеличить поддержку Рижскому марафону, свидетельствует подготовленный проект решения.

28 февраля прошлого года Рижская дума решила увеличить финансирование проведения марафона в столице с 81 060 евро до 191 060 евро. Теперь самоуправление планирует повысить поддержку более чем наполовину и выделить на проведение марафона 300 000 евро. Решение об увеличении финансирования еще должны принять комитеты Рижской думы и сама дума.

Ранее сообщалось, что в 2022 году дума решила заключить договор с SIA Nords Event Communications об организации Рижского марафона. Этим договором самоуправление предоставило агентству эксклюзивные права на проведение Рижского марафона сроком на пять лет.

В Рижском марафоне в этом году могут принять участие по меньшей мере 30 000 человек, треть из которых - дети, подсчитали организаторы марафона. В этом году марафон идет 18-19 мая.

Рижский марафон в 2024 году

