Рига планирует выделить на проведение марафона дополнительные 100 000 евро

28 февраля прошлого года Рижская дума решила увеличить финансирование проведения марафона в столице с 81 060 евро до 191 060 евро. Теперь самоуправление планирует повысить поддержку более чем наполовину и выделить на проведение марафона 300 000 евро. Решение об увеличении финансирования еще должны принять комитеты Рижской думы и сама дума.