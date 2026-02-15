На юге Латвии ночью похолодает до -26: синоптики предупреждают о сильном морозе
В понедельник Латвии сохранится зимняя погода: ночью местами возможен небольшой снег и дымка, днем - переменная облачность. В Риге существенных осадков не ожидается.
Ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. При слабом ветре в отдельных районах образуется дымка, которая ухудшит видимость. Минимальная температура воздуха составит -13…-18°. На юге Латвии будет холоднее — -20…-24°, местами даже -25…-26°. Внутри страны теплее: там -7…-12°.
В столице ночью будет облачно, временами небо прояснится, осадки не ожидаются. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -13…-15°, а в пригороде может опуститься еще на градус ниже. Днем облака будут сменяться солнцем, местами возможен небольшой снег. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха будет -3…-8°, в восточных районах -6…-11°.
В Риге днем между облаками будет выглядывать солнце, погода будет сухой. Сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха составит -5…-7°.