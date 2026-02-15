На юге Латвии ночью похолодает до -26: синоптики предупреждают о сильном морозе

В столице ночью будет облачно, временами небо прояснится, осадки не ожидаются. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -13…-15°, а в пригороде может опуститься еще на градус ниже. Днем облака будут сменяться солнцем, местами возможен небольшой снег. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха будет -3…-8°, в восточных районах -6…-11°.