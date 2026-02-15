"Это уже ритуал": политолог о регулярных требованиях отставки Силини
Требования об отставке премьер-министра Латвии становятся политическим ритуалом, который не ведет к реальным переменам. Так считает профессор ЛУ Юрис Розенвалдс, оценивая устойчивость правительства Эвики Силини.
В латвийском Сейме требования об отставке премьер-министра все чаще звучат как формальность, а не как реальная попытка сменить власть. Такое мнение в эфире программы «Dienas personība» на TV24 высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс, комментируя стабильность нынешнего кабинета министров.
По словам эксперта, ситуация в парламенте приобрела повторяющийся, почти символический характер. «Я думаю, что сейчас в самом Сейме это превратилось в своего рода ритуал.
Да, нужно продемонстрировать позицию и, как говорится, потребовать отставки премьер-министра, а значит и правительства, но всерьез, на мой взгляд, этого никто не хочет», — заявил Розенвалдс.
Он подчеркнул, что и правящая коалиция, и оппозиция понимают реальный расклад сил. «Я думаю, все понимают, что коалиция мобилизуется, и все нужные люди будут на месте», — отметил политолог, намекая на то, что при голосовании у правительства хватает голосов для сохранения власти. Более того, по его мнению, сама оппозиция не стремится брать на себя ответственность в нынешней ситуации. «Та же оппозиция вовсе не жаждет прийти к власти, понимая, что это может дорого обойтись ей на грядущих выборах в Сейм», — считает он.
Розенвалдс полагает, что, несмотря на регулярные попытки «уронить» правительство, кабинет, скорее всего, продержится до следующих парламентских выборов. «Я думаю, как бы хорошо или плохо ни складывалась ситуация, это правительство каким-то образом удержится до выборов в Сейм. Возможно, будет еще седьмой или восьмой раз, когда попытаются свергнуть Силиню с трона», — сказал политолог.
Ранее сообщалось, что в начале февраля попытка оппозиции вновь инициировать отставку премьер-министра Эвики Силини завершилась процедурным сбоем: из-за отсутствия кворума Сейм не смог провести полноценное голосование и объявил перерыв. Это уже шестой запрос о недоверии главе правительства, однако и на этот раз вопрос фактически «завис в воздухе», усилив ощущение политического противостояния и предвыборной тактики в парламенте.