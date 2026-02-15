"Это уже ритуал": политолог о регулярных требованиях отставки Силини

Он подчеркнул, что и правящая коалиция, и оппозиция понимают реальный расклад сил. «Я думаю, все понимают, что коалиция мобилизуется, и все нужные люди будут на месте», — отметил политолог, намекая на то, что при голосовании у правительства хватает голосов для сохранения власти. Более того, по его мнению, сама оппозиция не стремится брать на себя ответственность в нынешней ситуации. «Та же оппозиция вовсе не жаждет прийти к власти, понимая, что это может дорого обойтись ей на грядущих выборах в Сейм», — считает он.