Шестая попытка сместить Силиню провалилась - голосование в парламенте не состоялось
Попытка оппозиции вновь инициировать отставку премьер-министра Эвики Силини завершилась процедурным сбоем: из-за отсутствия кворума Сейм не смог провести полноценное голосование и объявил перерыв. Это уже шестой запрос о недоверии главе правительства, однако и на этот раз вопрос фактически «завис в воздухе», усилив ощущение политического противостояния и предвыборной тактики в парламенте.
Против отставки Силини в ходе голосования выступили 46 депутатов коалиции, а Скайдрите Абрама, в основном поддерживающая оппозицию, воздержалась. Остальные депутаты в голосовании не участвовали.
Из-за отсутствия кворума Сейм объявил перерыв до решения президиума.
На этот раз требование об отставке Силини подала партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Это уже шестой запрос о выражении недоверия премьер-министру.
ЛПМ требует отставки Силини в связи с тем, что правительство не добилось отмены для Латвии требования о приеме мигрантов, а также за провальный политический надзор за реализацией проекта Rail Baltica и слабые показатели экономического развития страны.
Депутат Сейма Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") перед голосованием отметил, что в предвыборной атмосфере становится все труднее привлекать внимание, поэтому ЛПМ выбрала тактику еженедельно подавать требования отставки. По словам Лиепиньша, этот запрос ЛПМ не содержит ни одного правдивого утверждения.
Депутаты от ЛПМ, активно выступая с трибуны, вновь упрекнули Силиню в неспособности решать проблемные вопросы. По их мнению, премьер "не видит общей картины и не требует ответственности от подчиненных".
Депутат фракции "За стабильность!" Светлана Чулкова отметила, что число поданных запросов об отставке свидетельствует о неспособности Силини выполнять свои обязанности.
Депутат Майя Арманева (ЛПМ) подчеркнула, что правительство не принимает решений в интересах народа и упрекнула его в опустошении регионов. Она также отметила, что правительство лишь раздает обещания, при этом конкретных результатов нет.