ВИДЕО: на Кекавской окружной дороге столкнулись 8 машин; перевернулся грузовик - сообщают об утечке газа

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) уточнили, что оказавшийся в кювете грузовой автомобиль перевернулся, и из него происходит утечка газа. На месте работают Государственная полиция, VUGD, Служба неотложной медицинской помощи и муниципальная полиция. Вмешательство Государственной службы окружающей среды для ликвидации последствий аварии не требуется.