ВИДЕО: на Кекавской окружной дороге столкнулись 8 машин; перевернулся грузовик - сообщают об утечке газа
В воскресенье утром из-за тяжелого дорожно-транспортного происшествия движение по Кекавской объездной дороге перекрыто в обоих направлениях, сообщает госпредприятие Latvijas valsts ceļi.
Авария произошла на 18-м километре Баусского шоссе (A7) — на участке Кекавской объездной между Баложи и Рижской окружной дорогой, ближе к Рижской окружной.
Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, столкнулись восемь автомобилей: шесть легковых и два грузовых. В результате столкновения один грузовик съехал в кювет.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) уточнили, что оказавшийся в кювете грузовой автомобиль перевернулся, и из него происходит утечка газа. На месте работают Государственная полиция, VUGD, Служба неотложной медицинской помощи и муниципальная полиция. Вмешательство Государственной службы окружающей среды для ликвидации последствий аварии не требуется.
Очевидцы сообщают, что утром движению на месте аварии мешал густой периодический туман, при этом светило яркое солнце.
Движение в обоих направлениях перекрыто. Объехать место ДТП можно по автодороге Лапениеки–Кекава–Гуджи (P137) или другими путями.