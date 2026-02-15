Столкновение восьми автомобилей заблокировало Кекавскую окружную дорогу
Движение по Кекавской окружной дороге в воскресенье полностью остановлено после массовой аварии с участием восьми автомобилей. Один из грузовиков перевернулся, произошла утечка газа, на месте работают все экстренные службы.
В воскресенье движение по Кекавской окружной дороге заблокировано в обоих направлениях из-за крупного дорожно-транспортного происшествия, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi. Авария произошла на 18-м километре Баускского шоссе (A7) на участке Кекавской окружной дороги между Баложи и Рижской окружной дорогой.
Как сообщили в Госполиции, на этом участке произошло столкновение восьми автомобилей - шести легковых и двух грузовых. В результате столкновения один грузовой автомобиль съехал в кювет. В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что из перевернувшегося грузового автомобиля происходит утечка газа.
На месте происшествия работают сотрудники Госполиции, ГПСС, Службы неотложной медицинской помощи и муниципальной полиции. Движение в обоих направлениях заблокировано. Объехать место аварии можно по дороге Лапениеки-Кекава-Гуги (P137) или по другим дорогам.