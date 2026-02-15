Wizz Air больше не летает из Латвии, но ищет тут пилотов
В Риге сегодня состоится день открытых дверей для пилотов венгерского лоукостера Wizz Air. Компания представит программы обучения и карьерные возможности на фоне ускоренного расширения в регионе.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сегодня проведет в Риге день открытых дверей для пилотов. В день отбора как опытные, так и будущие пилоты приглашаются ознакомиться с программами обучения и карьерными возможностями в Wizz Air.
Мероприятие состоится сегодня в 14.00 в гостинице Hampton by Hilton Riga Airport в Марупском крае.
В авиакомпании информируют, что день открытых дверей в основном предназначен для опытных пилотов, в том числе действующих капитанов и вторых пилотов. Однако пилоты кадетского уровня и студенты, проходящие обучение, также приглашаются принять участие.
Мероприятие организовано как информационная и интерактивная сессия без детальной оценки или отбора кандидатов. Участники смогут познакомиться с командой по подбору персонала авиакомпании, получить представление о планах на будущее и задать вопросы.
В компании сообщили, что в 2026 году Wizz Air ускоряет рост в Центральной и Восточной Европе, а также на других пока недостаточно обслуживаемых рынках, поэтому мероприятия по подбору персонала играют ключевую роль в привлечении опытных и будущих пилотов.
Как известно, в августе 2021 года Wizz Air из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19, приняла решение закрыть базу в Рижском аэропорту. С июня прошлого года компания больше не выполняет рейсы из Риги. В настоящее время во флоте авиакомпании 262 самолета, она выполняет рейсы почти по 200 направлениям более чем в 50 странах.