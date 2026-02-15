Wizz Air больше не летает из Латвии, но ищет тут пилотов

Как известно, в августе 2021 года Wizz Air из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19, приняла решение закрыть базу в Рижском аэропорту. С июня прошлого года компания больше не выполняет рейсы из Риги. В настоящее время во флоте авиакомпании 262 самолета, она выполняет рейсы почти по 200 направлениям более чем в 50 странах.