В воскресенье в Латвии ожидаются заморозки.
В Латвии в воскресенье будет сухо и морозно
По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в Латвии будет сухо и холодно, но во второй половине дня увеличится облачность.
В первой половине дня ожидается переменная облачность, но во второй половине дня количество облаков увеличится. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -7…-12 градусов, во многих местах Курземе -2…-6 градусов.
В столице днем ожидается переменная облачность с прояснениями, осадков не прогнозируется. Будет дуть легкий ветер, максимальная температура воздуха составит -6…-8 градусов.