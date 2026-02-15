В Латвии в воскресенье будет сухо и морозно

В первой половине дня ожидается переменная облачность, но во второй половине дня количество облаков увеличится. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -7…-12 градусов, во многих местах Курземе -2…-6 градусов.