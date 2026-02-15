В Адажском крае объявили о приятном сюрпризе для родителей отдельной категории детей

Размер софинансирования на одного воспитанника в возрасте от полутора до четырёх лет для освоения программы дошкольного образования в частном образовательном учреждении по сравнению с прошлым годом вырастет на 41 евро, достигнув 510 евро, а для детей, которые проходят обязательную подготовку к получению начального образования (5–7 лет), он увеличится на 31 евро и в этом году составит 339 евро.