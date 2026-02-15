В Адажском крае объявили о приятном сюрпризе для родителей отдельной категории детей
Депутаты Адажской думы приняли решение увеличить софинансирование со стороны самоуправления для детей, получающих образование в частном дошкольном учебном заведении.
Размер софинансирования на одного воспитанника в возрасте от полутора до четырёх лет для освоения программы дошкольного образования в частном образовательном учреждении по сравнению с прошлым годом вырастет на 41 евро, достигнув 510 евро, а для детей, которые проходят обязательную подготовку к получению начального образования (5–7 лет), он увеличится на 31 евро и в этом году составит 339 евро.
Правила Кабинета министров устанавливают, что поддержка самоуправления на одного ребёнка определяется в таком размере, который соответствует средним расходам, необходимым на одного воспитанника в детском саду самоуправления для реализации программы дошкольного образования.
Для поставщиков услуг по присмотру за детьми размер софинансирования остаётся на уровне 150 евро.