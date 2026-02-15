Кто на самом деле может прекратить войну буквально завтра - версия Вашингтона
фото: AP/Scanpix
С момента полномасштабного вторжения России в Украину российско-китайское сотрудничество расширилось во многих областях.
Кто на самом деле может прекратить войну буквально завтра - версия Вашингтона

На Мюнхенской конференции по безопасности прозвучало громкое заявление: по мнению представителя США, Китай способен остановить войну России против Украины всего одним телефонным звонком.

Китай мог бы остановить войну России против Украины одним телефонным звонком, заявил в пятницу на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Китай мог бы позвонить [российскому лидеру] Владимиру Путину и закончить эту войну уже завтра», — цитирует слова дипломата агентство новостей Bloomberg.

Китай мог бы прекратить поставки России продукции двойного назначения и остановить закупки российских энергоносителей, сказал Уитакер. Именно Китай «делает эту войну возможной», подчеркнул дипломат.

Сотрудничество России и Китая во многих сферах расширилось после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в российских беспилотниках широко используются китайские компоненты. 

В то же время Пекин настаивает, что хочет сыграть конструктивную роль в прекращении войны. Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и предложил Украине гуманитарную помощь.

