Кто на самом деле может прекратить войну буквально завтра - версия Вашингтона
На Мюнхенской конференции по безопасности прозвучало громкое заявление: по мнению представителя США, Китай способен остановить войну России против Украины всего одним телефонным звонком.
Китай мог бы остановить войну России против Украины одним телефонным звонком, заявил в пятницу на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности посол США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Китай мог бы позвонить [российскому лидеру] Владимиру Путину и закончить эту войну уже завтра», — цитирует слова дипломата агентство новостей Bloomberg.
Китай мог бы прекратить поставки России продукции двойного назначения и остановить закупки российских энергоносителей, сказал Уитакер. Именно Китай «делает эту войну возможной», подчеркнул дипломат.
Сотрудничество России и Китая во многих сферах расширилось после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в российских беспилотниках широко используются китайские компоненты.
В то же время Пекин настаивает, что хочет сыграть конструктивную роль в прекращении войны. Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и предложил Украине гуманитарную помощь.