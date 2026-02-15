Кто на самом деле может прекратить войну буквально завтра - версия Вашингтона

В то же время Пекин настаивает, что хочет сыграть конструктивную роль в прекращении войны. Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и предложил Украине гуманитарную помощь.