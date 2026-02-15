За 10 последних лет жители Латвии серьезно постарели
По состоянию на 1 января 2025 года медианный возраст населения Европейского союза составил 44,9 года. Это означает, что половина жителей ЕС была старше 44,9 года, а другая половина — моложе. В странах ЕС показатель варьировался от 39,6 года в Ирландии до 49,1 года в Италии.
На уровне ЕС медианный возраст с 2015 года, когда он составлял 42,8 года, увеличился на 2,1 года. Рост зафиксирован во всех странах ЕС, за исключением Германии и Мальты (в обеих странах снижение на 0,4 года).
Наиболее выраженное старение населения наблюдалось в Словакии и на Кипре, где медианный возраст вырос на 4,0 года. Далее следуют Италия (+3,9 года), Греция и Польша (по +3,8 года), а также Португалия (+3,7 года).
По оценке на 1 января 2025 года медианный возраст коренного населения стран ЕС был на 2,1 года выше, чем у родившихся за пределами страны проживания — 45,2 года против 43,1 года соответственно.
В Латвии, вопреки распространенному мнению, население не такое уж и старое, если сравнивать с другими странами Европы - медианный возраст населения страны - 44,4 года. Это меньше, чем в среднем по ЕС.
Но процесс идет в общем для всех развитых стран мира направлении. За указанные 10 лет население ЛР постарело в среднем на 1,7 года. Учитывая резкое падение рождаемости и отказ Латвии принимать мигрантов, можно не сомневаться, что скорость старения страны в следующие 10 лет ускорится.