За 10 последних лет жители Латвии серьезно постарели

Но процесс идет в общем для всех развитых стран мира направлении. За указанные 10 лет население ЛР постарело в среднем на 1,7 года. Учитывая резкое падение рождаемости и отказ Латвии принимать мигрантов, можно не сомневаться, что скорость старения страны в следующие 10 лет ускорится.