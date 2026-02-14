Посол Латвии: Зеленский понимает, что для Украины наступил решающий год

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что этот год станет для Украины решающим, заявил в интервью агентству LETA посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович. Он отметил, что речь Зеленского на форуме в Давосе, где он резко раскритиковал Европу за недостаточную решительность в отношении России, следует рассматривать в контексте текущих обстоятельств. «Эта зима в Украине самая суровая за последние десять лет. Последний месяц народ Украины живет в условиях арктических холодов, когда по ночам температура опускается ниже -20, а Россия уничтожила все когенерационные станции», — описал ситуацию посол.