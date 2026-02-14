Посол Латвии: Зеленский понимает, что для Украины наступил решающий год
Арктические морозы, разрушенная энергетика и усталость Европы — на этом фоне Владимир Зеленский предупреждает: для Украины наступил решающий год. Посол Латвии объясняет, почему поддержка ЕС и НАТО сейчас критически важна.
Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что этот год станет для Украины решающим, заявил в интервью агентству LETA посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович. Он отметил, что речь Зеленского на форуме в Давосе, где он резко раскритиковал Европу за недостаточную решительность в отношении России, следует рассматривать в контексте текущих обстоятельств. «Эта зима в Украине самая суровая за последние десять лет. Последний месяц народ Украины живет в условиях арктических холодов, когда по ночам температура опускается ниже -20, а Россия уничтожила все когенерационные станции», — описал ситуацию посол.
По его мнению, Зеленский ясно осознает, что Европа является ближайшим союзником Украины, а выступление в Давосе было отчаянным призывом к поддержке в условиях нынешнего энергетического кризиса и к большей решительности Европы. «Это касается как поддержки в сфере противовоздушной обороны, так и финансовой помощи», — пояснил дипломат.
Пилдегович признал, что европейский кредит Украине в размере 90 млрд евро поступил своевременно, однако, разумеется, этого недостаточно. Речь идет также о восстановлении Украины и вступлении в Европейский союз, напомнил он, отметив, что Венгрия блокирует открытие этих переговоров.
«Зеленский понимает, что этот год для Украины — решающий. В обществе появляется определенный евроскептицизм, который соответствует кремлевским нарративам. К сожалению, в Украине появляются и некоторые лидеры мнений, пытающиеся утверждать, что Украина якобы никому не нужна и не является частью Европы, что ей следует искать некий третий путь, что, с точки зрения Латвии, опасно», — прокомментировал Пилдегович.
В то же время абсолютное большинство украинского народа хочет видеть Украину на политической карте Европы, и с точки зрения интересов Латвии важно, чтобы Украина была как в Европейском союзе, так и в НАТО, подчеркнул посол.