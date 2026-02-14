Полиция Юрмалы получила приглашение на закрытую вечеринку в запрещенном месте - и обещала прийти!
14 февраля, или День святого Валентина, — праздник любви. Молодежь Юрмалы захотела отметить его с размахом в месте, где находиться запрещено.
Группа молодых людей задумала устроить маскарад в заброшенном санатории на проспекте Дзинтару. Празднование было запланировано на вечер Дня святого Валентина. Публично доступной информации о мероприятии нет, однако известно об одном «почетном госте» — приглашение прийти на праздник получила Юрмальская муниципальная полиция.
Представитель Юрмальской муниципальной полиции Дерианс Бартулис с иронией говорит:
«В середине недели мы получили неформальное приглашение на мероприятие ко Дню святого Валентина, которое молодежь хочет организовать в заброшенном здании. Мы обязательно примем участие и будем здесь. На наш взгляд, День святого Валентина нужно отмечать в безопасных условиях со своими вторыми половинками, а не пытаться подвергать риску свое и чужое здоровье, а также жизнь».
С 2023 года у здания статус объекта, ухудшающего окружающую среду и представляющего угрозу для жизни. Подобные заброшенные строения нередко становятся местом притяжения хулиганов и бездомных, а в последнее время среди молодежи появилась тенденция проводить время в покинутых постройках.
Правоохранители поясняют, что именно этот адрес такой репутации обычно не имел — как правило, без разрешения внутрь никто не лезет. Но, похоже, организаторы хотели сделать место более «популярным». Чтобы этого не допустить, полиция обратилась к молодежи через социальные сети, призвав найти альтернативную площадку для праздника. Судя по всему, это сработало: организаторы увидели публикацию, и бал уже перенесли в другое место.
«По неофициальной информации мы знаем, что это мероприятие уже перенесли в Ригу. Поэтому мы призываем и Рижскую муниципальную полицию, заметив подобные действия, действовать так же, как мы, защищая общество, молодежь и всех в целом», — добавляет полицейский.
Точное место вечеринки в столице пока неизвестно. Однако юрмальские правоохранители в субботу все равно будут дежурить у территории заброшенного здания, а рижские патрули, вероятно, будут следить за наиболее известными среди молодежи городскими заброшенными объектами. «Degpunktā» призывает проводить праздник любви в безопасных для здоровья помещениях и условиях.