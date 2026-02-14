В Латвии зафиксирован самый глубокий снежный покров с 2013 года

После метели в пятницу в Латвии образовался самый глубокий снежный покров с весны 2013 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Наибольшая высота снежного покрова в субботу утром зафиксирована на станции метеонаблюдений в Дагде - 62 сантиметра. Столько снега в Латвии не выпадало с апреля 2013 года, когда в Алуксне глубина снега достигла 70 сантиметров.