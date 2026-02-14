В Латвии зафиксирован самый глубокий снежный покров с 2013 года
После пятничной метели в Латвии сформировался самый глубокий за последние 13 лет снежный покров: местами до 62 сантиметров.
После метели в пятницу в Латвии образовался самый глубокий снежный покров с весны 2013 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Наибольшая высота снежного покрова в субботу утром зафиксирована на станции метеонаблюдений в Дагде - 62 сантиметра. Столько снега в Латвии не выпадало с апреля 2013 года, когда в Алуксне глубина снега достигла 70 сантиметров.
В Ливанском крае снежный покров в пятницу увеличился на 20 сантиметров (с 38 до 58 сантиметров), а в Гулбене выпало 18 сантиметров снега (с 28 до 46 сантиметров).
Во многих регионах страны снежный покров увеличился более чем на 10 сантиметров, однако местами в Курземе и на северо-западе Видземе под воздействием ветра зарегистрировано даже небольшое уменьшение глубины снега.
На станции метеонаблюдений в центре столицы высота снежного покрова увеличилась с 16 до 25 сантиметров.
Рано утром в субботу глубина снега составляла от 5 сантиметров в Мерсрагсе и 7 сантиметров в Даугавгриве, Айнажи, Руиене и на Колке до 50 сантиметров в Даугавпилсе, 54 сантиметров в Пиедруе Краславского края, 58 сантиметров в Сили Ливанского края и 62 сантиметров в Дагде.