Мужчина в Кулдиге не прошел мимо мальчика, ломавшего лед на реке. Спасатели просят - говорите со своими детьми

Прохожий заметил мальчика на льду Алекшупите в Кулдиге. На видео видно, что водоем замерз неравномерно — местами во льду есть даже отверстия. Поблизости других людей не было, и, к счастью, очевидец не прошел мимо и обратился к ребенку: «Если лед проломится, ты попадешь под лед и утонешь. Ты об этом никогда не думал? Никогда так не делай».