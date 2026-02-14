Мужчина в Кулдиге не прошел мимо мальчика, ломавшего лед на реке. Спасатели просят - говорите со своими детьми
Очевидец из Кулдиги поделился видео, на котором он разговаривает с маленьким ребенком: после школы мальчик решил один «побить» лед на местной речке. Хотя этой зимой многие с радостью наслаждаются развлечениями на замерзших водоемах, терять бдительность нельзя — природа есть природа.
Прохожий заметил мальчика на льду Алекшупите в Кулдиге. На видео видно, что водоем замерз неравномерно — местами во льду есть даже отверстия. Поблизости других людей не было, и, к счастью, очевидец не прошел мимо и обратился к ребенку: «Если лед проломится, ты попадешь под лед и утонешь. Ты об этом никогда не думал? Никогда так не делай».
Опасность, о которой мужчине говорит мальчику, подчеркивают и спасатели. Лед на реках значительно коварнее, чем в других местах. Командир 1-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Асупс отмечает: если ребенок провалится под речной лед и окажется под ним, выбраться наружу практически невозможно. Родителям тоже стоит проговаривать такие вещи со своими детьми, сообщает «Degpunktā».
Алекшупите неглубокая, и, возможно, в лучшем случае ребенок просто пойдет домой с мокрыми ногами. Но о безопасности нужно напоминать не только детям — взрослым тоже стоит лишний раз подумать, прежде чем что-то делать.
Специалист по пожарной безопасности Юрис Блузманис отмечает, что сверху лед может выглядеть ровным и прочным, но снизу он может подтаивать из-за разных факторов. В реках есть течение, которое постоянно «подъедает» лед.
Если вы видите человека в воде, следует звонить спасателям и затем трезво оценить свои возможности помочь. Обязательно нужны какие-то вспомогательные средства. Если, изображая героя, броситься на лед «на авось», без подготовки и средств, то к моменту приезда спасателей у них будет «двойная работа».