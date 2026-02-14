Кризис в airBaltic: выход на биржу откладывается, ищут частного инвестора

Учитывая, что акционер airBaltic - Министерство сообщения - поручил авиакомпании оценить дополнительные возможности привлечения частного капитала, председатель совета airBaltic Андрей Мартынов отметил, что до сих пор подходящего момента для котировки акций на бирже не сложилось, поэтому, по его мнению, целесообразно параллельно с ожиданием более благоприятной рыночной конъюнктуры активно работать над привлечением инвестора. При этом он подчеркнул, что такой подход не исключает возможности последующего выхода на биржу, сообщает Diena.