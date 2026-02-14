Канцлер Германии: старого миропорядка больше нет, мы вступаем в эпоху соперничества держав

Переходя с немецкого на английский язык, чтобы напрямую обратиться к «нашим американским друзьям», Мерц предупредил: «В эпоху соперничества великих держав даже Соединенные Штаты не будут достаточно сильны, чтобы оставаться в одиночестве». Он подчеркнул, что членство в НАТО является конкурентным преимуществом не только для Европы, но и для самих США, и призвал совместно восстановить и укрепить трансатлантическое доверие. «Европа выполняет свою часть работы», — заключил канцлер Германии.