Канцлер Германии: старого миропорядка больше нет, мы вступаем в эпоху соперничества держав
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха международного порядка, основанного на правилах, завершилась. Мир вступил в фазу жесткой конкуренции больших держав, а Европе и США предстоит заново выстраивать доверие и трансатлантическое партнерство.
Выступая на открытии ежегодной Мюнхенская конференция по безопасности, Мерц предупредил, что международная система, основанная на праве и правилах, больше не действует. «Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше не существует, — подчеркнул канцлер. — Мы перешли черту и вступили в эпоху, которую вновь открыто характеризуют сила и политика великих держав».
По словам Мерца, наиболее ярким проявлением новой реальности стала война, начатая Россией против Украины. Он также подверг критике Китай, отметив, что вторая по величине экономика мира систематически использует зависимость других стран. Пекин, по его словам, «переопределяет международный порядок в соответствии со своими целями».
Канцлер напомнил, что после падения Берлинской стены на короткое время возник однополярный мир, однако этот период давно остался в прошлом. «Претензии США на лидерство поставлены под сомнение, а возможно, даже утрачены», — заявил он.
Мерц признал наличие разрыва в отношениях между Европой и США и подчеркнул необходимость выстраивания нового формата трансатлантического сотрудничества. Он добавил, что культурные войны, развиваемые движением MAGA («Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой») под руководством президента США Дональда Трампа, не являются путем для Европы. Канцлер также выступил против тарифных барьеров и протекционизма, отдав предпочтение свободной торговле. Он подтвердил поддержку международных соглашений по ограничению изменения климата и Всемирной организации здравоохранения, выразив уверенность, что «глобальные проблемы мы можем решать только вместе».
Переходя с немецкого на английский язык, чтобы напрямую обратиться к «нашим американским друзьям», Мерц предупредил: «В эпоху соперничества великих держав даже Соединенные Штаты не будут достаточно сильны, чтобы оставаться в одиночестве». Он подчеркнул, что членство в НАТО является конкурентным преимуществом не только для Европы, но и для самих США, и призвал совместно восстановить и укрепить трансатлантическое доверие. «Европа выполняет свою часть работы», — заключил канцлер Германии.