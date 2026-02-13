Минздрав: университетским больницам нужна автономия, а не коммерческий статус

До сих пор больницы работали как общества капитала, то есть как коммерческие структуры, что не соответствует сути деятельности государственных медучреждений, выполняющих государственный заказ. Хотя получение прибыли или хотя бы обеспечение безубыточности не должно быть их приоритетной задачей, действующий статус фактически обязывает делать это.