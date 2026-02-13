На границе Литвы развернули пассажирку из Беларуси - везла чемодан советских рублей

После проверки автобуса, прибывшего из Беларуси, на контрольно-пропускном пункте Медининкай в чемодане одного из пассажиров была обнаружена крупная сумма наличных денег, изъятых из обращения и помеченных советской символикой — серпом и молотом, красными пятиконечными звездами и другой атрибутикой СССР, сообщила литовская таможня в четверг на своей странице в Facebook.