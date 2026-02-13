На границе Литвы развернули пассажирку из Беларуси - везла чемодан советских рублей
На литовско-белорусской границе таможенники обнаружили у пассажирки автобуса чемодан, набитый советскими рублями с запрещенной символикой СССР. Женщине отказали во въезде и отправили обратно в Беларусь.
После проверки автобуса, прибывшего из Беларуси, на контрольно-пропускном пункте Медининкай в чемодане одного из пассажиров была обнаружена крупная сумма наличных денег, изъятых из обращения и помеченных советской символикой — серпом и молотом, красными пятиконечными звездами и другой атрибутикой СССР, сообщила литовская таможня в четверг на своей странице в Facebook.
Согласно литовскому законодательству, распространение, использование или публичная демонстрация символов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР запрещены. Под этот запрет также попадают знаки или символы, которые могут использоваться для продвижения идеологии тоталитарных режимов, агрессии или преступлений против человечности.
Такие товары не подлежат декларированию и ввозу в Литву. Пассажирке не разрешили въехать в Литву. Женщину вернули в Беларусь с чемоданом, набитым советскими рублями.