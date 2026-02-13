В Золитуде полиция не доехала на вызов: машина впечаталась в столб

«Должностное лицо Государственной полиции, направляясь на вызов на трафарированном транспортном средстве, съехало с проезжей части, после чего совершило наезд на осветительный столб, повредив его. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося Госполиция начала процесс об административном правонарушении».