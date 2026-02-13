В Золитуде полиция не доехала на вызов: машина впечаталась в столб
Поездка к некому человеку для стражей порядка в Золитуде закончилась столкновением с фонарным столбом. В итоге на место происшествия пришлось вызывать еще один экипаж полиции, так как была разбита не только машина, но и поврежден сам столб.
Автомобиль правоохранителей врезался в столб, освещающий тротуар на улице Александра Биезиня. Прохожие и водители спешили запечатлеть необычную ситуацию на видео и фото. Грохот во дворе услышали и жители окрестных домов, сообщает «Degpunktā».
Один из местных жителей, живущий неподалеку, поделился: «Я работал — только слышал шум, но не видел. Сирен не было — их бы я услышал».
На месте происшествия сам водитель не был готов объяснить, как он попал в такую неудачную ситуацию. Одна из сотрудниц экипажа посоветовала получить разъяснения в отделе по связям с общественностью.
Лина Багдоне, представитель Государственной полиции:
«Должностное лицо Государственной полиции, направляясь на вызов на трафарированном транспортном средстве, съехало с проезжей части, после чего совершило наезд на осветительный столб, повредив его. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося Госполиция начала процесс об административном правонарушении».
Предположительно, автомобиль занесло, из-за чего его траектория на территории жилой зоны отклонилась от нужного пути.