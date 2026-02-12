"Не отправляйте деньги Украине": Орбан рассказал о своем "рецепте" победы для Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить финансовую помощь Украине, если блок намерен восстановить собственную экономику.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины, если блок серьёзно настроен на восстановление собственной экономики. Заявление прозвучало во время внеочередного саммита лидеров ЕС 12 февраля в Бельгии, посвященного повышению конкурентоспособности Европейского Союза.
"Во-первых, остановить войну. Война – это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине", – заявил венгерский премьер, отвечая на вопрос журналистов о "самом простом рецепте победы для Европы".
В качестве третьего пункта "рецепта победы" Виктор Орбан назвал максимальное снижение цен на энергоносители. "Это так просто", – подытожил он.
Будучи самым последовательным союзником российского диктатора Владимира Путина в Европе, венгерский премьер регулярно ставит под сомнение поддержку ЕС Украине.
Согласно официальной статистике, с момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года до конца 2025 года Евросоюз предоставил Киеву около 177 миллиардов евро в виде военной, экономической и политической помощи. Кроме того, ЕС выразил готовность взять на себя долговые обязательства на сумму 90 миллиардов евро, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку и в течение следующих двух лет.