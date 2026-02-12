"Не отправляйте деньги Украине": Орбан рассказал о своем "рецепте" победы для Европы

Согласно официальной статистике, с момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года до конца 2025 года Евросоюз предоставил Киеву около 177 миллиардов евро в виде военной, экономической и политической помощи. Кроме того, ЕС выразил готовность взять на себя долговые обязательства на сумму 90 миллиардов евро, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку и в течение следующих двух лет.