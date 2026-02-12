Моргенштерну не удалось исключить себя из "черного списка" Литвы
Региональный административный суд Литвы отклонил апелляцию российского рэпера Моргенштерна и подтвердил десятилетний запрет на въезд, сочтя решение миграционных властей законным и обоснованным с точки зрения государственной безопасности.
В четверг Региональный административный суд отклонил апелляцию российского рэпера Алишера Моргенштерна и оставил в силе решение Миграционного управления о запрете въезда в Литву на 10 лет. Моргенштерн был включен в список нежелательных лиц в Литве в ноябре прошлого года. Региональный административный суд сообщил, что
Департамент миграции принял это решение после оценки собранной информации и определения того, что данное лицо может представлять угрозу государственной безопасности.
Утверждается, что из-за провокационного поведения во время концертов, открытой пропаганды насилия и жестокости, а также распространения наркотиков и психотропных веществ, его мероприятия привлекают агрессивных личностей, представителей так называемого «русского мира» и могут способствовать общественной конфронтации, включая напряженность в отношениях с украинским сообществом.
После рассмотрения дела суд установил, что решение Департамента миграции было законным, обоснованным и соразмерным преследуемой цели — обеспечению государственной безопасности и общественного порядка. Суд отметил, что заявитель не имеет семейных связей в Литве, поэтому, согласно закону, в таком случае может быть наложен запрет на въезд сроком на 10 лет. Сам факт несогласия заявителя с оценкой учреждения не является основанием для признания решения незаконным. Таким образом, суд отклонил жалобу заявителя как необоснованную. Данное решение суда может быть обжаловано а апеллционном порядке.
Агентство BNS сообщало, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас ранее также обращался в Министерство иностранных дел с просьбой оценить, не противоречат ли действия зарегистрированной в Латвии компании Ready Events, которая пыталась организовать концерт Моргенштерна в Вильнюсе, законам Литвы об информационной безопасности. Моргенштерн ранее неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину, но после масштабного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, он выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.