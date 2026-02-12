Моргенштерну не удалось исключить себя из "черного списка" Литвы

После рассмотрения дела суд установил, что решение Департамента миграции было законным, обоснованным и соразмерным преследуемой цели — обеспечению государственной безопасности и общественного порядка. Суд отметил, что заявитель не имеет семейных связей в Литве, поэтому, согласно закону, в таком случае может быть наложен запрет на въезд сроком на 10 лет. Сам факт несогласия заявителя с оценкой учреждения не является основанием для признания решения незаконным. Таким образом, суд отклонил жалобу заявителя как необоснованную. Данное решение суда может быть обжаловано а апеллционном порядке.