Сейм вводит потолок цен на теплоэнергию: обещают меньшие счета - но только в следующем сезоне

В Риге, где объем поставляемой потребителям теплоэнергии превышает 2 миллиона мегаватт-часов в год, потолок цен будет применяться с 1 октября этого года. Для остальных операторов систем теплоснабжения он вступит в силу с 1 октября 2028 года.