Сейм вводит потолок цен на теплоэнергию: обещают меньшие счета - но только в следующем сезоне
Чтобы снизить расходы жителей на теплоснабжение, Сейм в четверг, 12 февраля, принял поправки к Закону об энергетике, предусматривающие установление потолка цен на теплоэнергию.
Поправки предусматривают определение максимальной цены, по которой системный оператор вправе закупать произведенную теплоэнергию. Предлагаемая цена не сможет превышать максимальный уровень, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг.
Потолок цен имеет существенное значение и поможет жителям сократить счета, особенно в преддверии следующего отопительного сезона, ранее отметил на заседании Комиссии по народному хозяйству, ответственной за продвижение законопроекта, оператор системы теплоснабжения. Такое регулирование будет способствовать большей прозрачности, более справедливой конкуренции и снижению затрат в централизованном теплоснабжении, подчеркивают авторы законопроекта — группа депутатов.
Особое внимание на заседании ответственной комиссии депутаты уделили рынку теплоснабжения Риги, который составляет примерно половину всего регулируемого рынка теплоэнергии в Латвии. Изменения касаются конкурентной части закупки теплоэнергии, которая в Риге составляет около пятой части от общего объема поставляемого тепла.
До конца июня этого года Комиссия по регулированию общественных услуг установит максимальную закупочную цену на теплоэнергию в Риге. Для остальных операторов максимальная цена на теплоэнергию будет определена до 30 июня 2028 года.
В Риге, где объем поставляемой потребителям теплоэнергии превышает 2 миллиона мегаватт-часов в год, потолок цен будет применяться с 1 октября этого года. Для остальных операторов систем теплоснабжения он вступит в силу с 1 октября 2028 года.