IKEA запускает новый сайт и мобильное приложение в странах Балтии
IKEA представила новую цифровую экосистему в Балтии после инвестиций в размере 4 млн евро в омниканальные операции. Запуск включает новый сайт и переход мобильного приложения на глобальную платформу. Эти решения призваны сделать онлайн-покупки удобнее и адаптироваться под привычки покупателей на трёх рынках.
«Потребности клиентов меняются, и IKEA продолжает инвестировать в более доступный и актуальный опыт покупок. До конца лета 2026 года мы направим 4 млн евро, чтобы усилить нашу омниканальную модель и стать ещё ближе к клиентам во всех странах Балтии. Запуск нового сайта и мобильного приложения — важный этап. Постоянно улучшая как сами магазины, так и онлайн, мы повышаем качество услуг и закладываем основу для долгосрочного устойчивого роста», — говорит руководитель розничной торговли IKEA Инга Филипова.
Теперь можно вдохновляться идеями для интерьера и собирать избранное по комнатам, покупать онлайн большую часть ассортимента товаров IKEA, планировать индивидуальные решения для дома под одной учётной записью, а также заказывать услуги — самовывоз, доставку на дом и финансирование.
По словам Филиповой, посещаемость сайта IKEA уже несколько лет стабильно растёт. Компания ежегодно инвестирует в цифровые решения, а запуск нового сайта и мобильного приложения означает переход на глобальную платформу, которая делает клиентский опыт более гибким, плавным и удобным.
Новое мобильное приложение IKEA — бесплатное и доступно в магазинах приложений для всех операционных систем. Клиенты, у которых уже есть учётная запись из предыдущего приложения, могут скачать новое и войти, используя свои текущие данные.