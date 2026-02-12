IKEA запускает новый сайт и мобильное приложение в странах Балтии

«Потребности клиентов меняются, и IKEA продолжает инвестировать в более доступный и актуальный опыт покупок. До конца лета 2026 года мы направим 4 млн евро, чтобы усилить нашу омниканальную модель и стать ещё ближе к клиентам во всех странах Балтии. Запуск нового сайта и мобильного приложения — важный этап. Постоянно улучшая как сами магазины, так и онлайн, мы повышаем качество услуг и закладываем основу для долгосрочного устойчивого роста», — говорит руководитель розничной торговли IKEA Инга Филипова.