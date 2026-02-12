Внимание, владельцы BMW: производитель отзывает сотни тысяч машин из-за риска возгорания
Немецкий автоконцерн BMW в среду объявил о глобальном отзыве сотен тысяч автомобилей из-за технического дефекта, способного вызвать возгорание. По данным издания kfz-Betrieb, под отзыв могут попасть около 575 тысяч машин.
Проблема затрагивает 16 моделей, оснащенных стартерами, произведенными в период с июля 2020 года по июль 2022 года. Со временем в этих узлах развивается чрезмерный износ электромагнитов, что может привести к короткому замыканию и возгоранию автомобиля, поясняют в компании.
Это уже не первый отзыв BMW из-за проблем со стартерами. В прошлом году концерн отозвал несколько сотен машин по аналогичной причине. Тогда сообщалось, что в стартер двигателя может попадать вода, вызывающая коррозию, из-за чего запуск мотора становится невозможным. Кроме того, возникает риск короткого замыкания, перегрева стартера и возгорания.