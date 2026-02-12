Внимание, владельцы BMW: производитель отзывает сотни тысяч машин из-за риска возгорания

Это уже не первый отзыв BMW из-за проблем со стартерами. В прошлом году концерн отозвал несколько сотен машин по аналогичной причине. Тогда сообщалось, что в стартер двигателя может попадать вода, вызывающая коррозию, из-за чего запуск мотора становится невозможным. Кроме того, возникает риск короткого замыкания, перегрева стартера и возгорания.