В четверг на юге Латгале воздух прогреется до нуля градусов
фото: LETA
В Латвии

В четверг на юге Латгале воздух прогреется до нуля градусов

Отдел новостей

LETA

В четверг температура воздуха в Латвии составит от нуля градусов на юге Латгале до -6 градусов на севере Видземе, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что это будет самый теплый день за месяц.

В некоторых районах страны будет светить солнце, а в Латгале продолжится небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер.

В Риге осадков не ожидается, может выглянуть солнце. Ветер слабый, северный, северо-восточный ветер, температура воздуха поднимется до -3...-4 градусов.

Темы

Прогноз погодыВидземеЛатгалеСнег

Другие сейчас читают