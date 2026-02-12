В Латвии
Сегодня 08:42
В четверг на юге Латгале воздух прогреется до нуля градусов
В четверг температура воздуха в Латвии составит от нуля градусов на юге Латгале до -6 градусов на севере Видземе, прогнозируют синоптики.
Ожидается, что это будет самый теплый день за месяц.
В некоторых районах страны будет светить солнце, а в Латгале продолжится небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер.
В Риге осадков не ожидается, может выглянуть солнце. Ветер слабый, северный, северо-восточный ветер, температура воздуха поднимется до -3...-4 градусов.