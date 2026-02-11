ВИДЕО: в поле зрения полиции Даугавпилса попала странно одетая для зимы женщина
Вечером в субботу, 7 февраля, в поле зрения системы видеонаблюдения муниципальной полиции Даугавпилса попал человек, одетый явно не по погоде.
Одновременно жители сообщили о женщине, которая передвигалась по центру города без соответствующей зимней одежды и, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Информация была незамедлительно передана ближайшему полицейскому патрулю.
Обследуя территорию в центре города, сотрудники муниципальной полиции заметили на автостоянке автомобиль, направление движения и манёвры которого были нелогичными и вызывали подозрения. Полицейские установили, что за рулём находилась та самая женщина, о которой ранее поступали сообщения.
Сначала женщина не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции и попыталась покинуть место происшествия. Подойдя к автомобилю, полицейские установили, что водитель не пристёгнута ремнём безопасности, не может чётко общаться и, возможно, находится в сильной степени опьянения. Женщина вела себя вызывающе, провоцировала полицейских и неоднократно пыталась уехать.
Учитывая ситуацию и возможную угрозу как для самой женщины, так и для других участников дорожного движения, было принято решение о её административном задержании. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые сделали дальнейшую работу и провели необходимые процессуальные действия.
Муниципальная полиция Даугавпилса благодарит жителей за бдительность и призывает и впредь сообщать о ситуациях, которые могут угрожать здоровью, безопасности людей или общественному порядку.