ВИДЕО: в поле зрения полиции Даугавпилса попала странно одетая для зимы женщина

Учитывая ситуацию и возможную угрозу как для самой женщины, так и для других участников дорожного движения, было принято решение о её административном задержании. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые сделали дальнейшую работу и провели необходимые процессуальные действия.