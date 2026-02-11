В Латгале ожидаются сильные снегопады - объявлено желтое предупреждение

В четверг местами будет светить солнце, самый солнечный день ожидается на севере Латвии. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер. Воздух немного потеплеет, максимальная температура составит от нуля градусов на юге Латгале до -6 градусов в северной Видземе и на Курземском побережье Рижского залива.