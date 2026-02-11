Падение курса доллара принесет латвийцам как плюсы, так и минусы

Но не все прогнозы столь радужны. Хотя Латвия от падения курса доллара скорее может только выиграть, есть и минусы, которые связаны с экспортом. Сокращение возможностей экспорта в США может привести к ухудшению рыночной ситуации в Европе. Например, если в США усилятся экономические проблемы и шведские деревообработчики смогут продать на этом рынке меньше древесины, то "излишек", вероятнее всего, будет реализован на европейском рынке, а это в свою очередь скажется на возможностях реализации и ценах на латвийскую древесину.