Падение курса доллара принесет латвийцам как плюсы, так и минусы
Доллар США упал по отношению к евро на 15% менее чем за год, что приведет к удешевлению топлива и поездок в США для жителей Латвии. Однако падение американской валюты может негативно отразиться на латвийском экспорте.
Доллар США продолжает терять свою стоимость на мировом финансовом рынке по отношению к другим валютам, в том числе евро. Это скажется и на жизни жителей Латвии, причем гораздо быстрее и, возможно, даже сильнее, чем растущий госдолг или бездействие правительства в отношении проекта Rail Baltica, сообщает Tvnet.lv.
Устойчивый рост евро к доллару наблюдается уже с весны прошлого года, и за это время европейская валюта по отношению к своему заокеанскому конкуренту стала примерно на 15% дороже: менее года назад 1 евро стоил 1,03 доллара, сейчас - около 1,19 доллара. Похоже, что этот процесс будет продолжаться, так как события по ту сторону океана этому способствуют.
Влияние падения курса доллара на Латвию будет двояким, однако в настоящее время похоже, что выгод будет больше, чем потерь, например, подешевеют покупки в США и поездки в эту страну.
Нефть, как и многие другие сырьевые товары, на бирже тоже котируется в долларах. При падении курса доллара, если базовая цена сырья не меняется, за то же количество евро можно купить больше нефти. Если бы этого не происходило, цена топлива сейчас была бы выше. Можно с уверенностью сказать, что снижение стоимости доллара в Латвии оказывает понижающее действие на инфляцию.
Но не все прогнозы столь радужны. Хотя Латвия от падения курса доллара скорее может только выиграть, есть и минусы, которые связаны с экспортом. Сокращение возможностей экспорта в США может привести к ухудшению рыночной ситуации в Европе. Например, если в США усилятся экономические проблемы и шведские деревообработчики смогут продать на этом рынке меньше древесины, то "излишек", вероятнее всего, будет реализован на европейском рынке, а это в свою очередь скажется на возможностях реализации и ценах на латвийскую древесину.