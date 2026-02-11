В Даугавпилсе трамваи теперь будут водить кондукторы

Обучение проходит в автошколе Real Proff в Риге — это единственное лицензированное учебное заведение в Латвии, готовящее водителей трамваев. Учебный процесс длится три месяца и включает теоретические занятия, контрольные поездки, 150 часов практического вождения без пассажиров под наблюдением инструктора, а также итоговый экзамен. После его успешной сдачи сотрудники получают удостоверение водителя трамвая, выданное Дирекцией безопасности дорожного движения.