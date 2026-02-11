В Даугавпилсе трамваи теперь будут водить кондукторы
В Даугавпилсе трамваями теперь будут управлять кондукторы, которые ранее продавали билеты в вагонах. SIA Daugavpils satiksme расширяет команду водителей трамваев, реализуя программу переквалификации сотрудников и обеспечивая трёхмесячное специализированное обучение. В первую очередь эта возможность предлагается работникам предприятия.
Daugavpils satiksme продолжает осуществлять программу переквалификации персонала. В её рамках к команде водителей трамваев присоединились сотрудники, успешно сменившие профессию кондуктора и завершившие специализированный курс обучения, сообщает Даугавпилсская городская дума.
Обучение проходит в автошколе Real Proff в Риге — это единственное лицензированное учебное заведение в Латвии, готовящее водителей трамваев. Учебный процесс длится три месяца и включает теоретические занятия, контрольные поездки, 150 часов практического вождения без пассажиров под наблюдением инструктора, а также итоговый экзамен. После его успешной сдачи сотрудники получают удостоверение водителя трамвая, выданное Дирекцией безопасности дорожного движения.
Возможность переквалификации в первую очередь предлагается сотрудникам предприятия, желающим сменить профессию и продолжить профессиональный рост в Daugavpils satiksme. Если среди работников не находится желающих, при необходимости объявляются открытые вакансии.