В Бразилии, признав эмоциональную связь с животными, разрешили хоронить их рядом с хозяевами
В бразильском штате Сан-Паулу приняли закон, разрешающий хоронить домашних животных рядом с их владельцами. Документ признает эмоциональную связь между человеком и питомцем и был вдохновлен историей преданного пса.
В Бразилии штат Сан-Паулу разрешил хоронить домашних животных на кладбищах рядом с их хозяевами, законом признав «эмоциональную связь», существующую между людьми и их любимцами.
Закон был вдохновлен историей местного пса Боба Ковейро, который десять лет жил на муниципальном кладбище после того, как там был похоронен его хозяин. Когда в 2021 году собака умерла, ей разрешили быть похороненной рядом с хозяином.
Консервативный губернатор Тарсизиу де Фрейтас во вторник подписал так называемый Закон Боба Ковейро, который позволит хоронить домашних животных в семейных могилах или мавзолеях по всему штату Сан-Паулу.
Закон подписан на фоне общественного возмущения в Бразилии из-за жестокого убийства любимого многими бездомного пса Орельи во Флорианополисе, штат Санта-Катарина. Собаку убила группа подростков, предположительно выходцев из обеспеченных семей. Этот случай, привлекший внимание даже президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вызвал протесты в нескольких крупных городах, а местные СМИ следят за каждым поворотом расследования.
В январе Сан-Паулу принял другой закон, которым была признана культурная значимость широко распространенных в Бразилии беспородных собак карамельного окраса. Цель закона — «бороться с предубеждениями в отношении животных без определенной породы».