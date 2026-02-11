Латвийский паспорт бьет рекорды, становясь одним из самых влиятельных в мире

Согласно Глобальному индексу паспортов (The Passport Index), разработанному международной финансово-консалтинговой компанией Arton Capital, в 2026 году латвийский паспорт занимает высокое 4-е место в мире. Этот показатель подтверждает широкие возможности граждан Латвии путешествовать в другие страны без визы или с минимальными въездными формальностями. Для сравнения: в 2025 году Латвия, согласно этому рейтингу, также находилась на 4-м месте в этом рейтинге, а в 2024 году — на 6-м.