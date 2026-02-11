Не грози должностным лицам: 30 человек получили предупреждения от СГБ
СГБ провела профилактические беседы с 30 жителями Латвии, которые высказывали угрозы в адрес охраняемых должностных лиц в интернете. Нарушителей предупредили о возможной уголовной ответственности.
Служба государственной безопасности (VDD, СГБ) в прошлом году провела беседы примерно с 30 жителями в связи с высказываемыми ими угрозами в адрес охраняемых должностных лиц, свидетельствует отчет о деятельности СГБ.
В целях выявления рисков для безопасности охраняемых лиц СГБ в 2025 году продолжала анализ высказываний в интернете, направленных против этих лиц. При выявлении угроз или призывов к насилию против должностных лиц СГБ предпринимала меры по предотвращению возможной опасности. В части случаев с лицами, высказывавшими угрозы или призывы к насилию, были проведены беседы с предупреждением о возможной уголовной ответственности за совершение насильственных действий.
В целом в 2025 году профилактические беседы были проведены примерно с 30 лицами, в некоторых случаях - при поддержке Госполиции.
В прошлом году СГБ продолжала обеспечивать постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра, а также безопасность руководителей иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и лидеров международных организаций во время визитов в Латвию.