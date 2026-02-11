Не грози должностным лицам: 30 человек получили предупреждения от СГБ

В целях выявления рисков для безопасности охраняемых лиц СГБ в 2025 году продолжала анализ высказываний в интернете, направленных против этих лиц. При выявлении угроз или призывов к насилию против должностных лиц СГБ предпринимала меры по предотвращению возможной опасности. В части случаев с лицами, высказывавшими угрозы или призывы к насилию, были проведены беседы с предупреждением о возможной уголовной ответственности за совершение насильственных действий.