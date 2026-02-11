Господдержка детей с аутизмом расширена, но не покрывает весь спрос

Фонд отмечает, что финансируемая государством поддерживающая терапия для детей с РАС в Латвии была введена как пилотный проект Министерства благосостояния в 2024 году. На основе результатов и оценки пилотного проекта в прошлом году министерство заключило с Фондом Детской больницы договор, который делегирует ему предоставление этих услуг детям в возрасте от двух до семи лет после подтверждения диагноза РАС или при подозрении на него.