Lux Express добавляет остановки на двух маршрутах, но одну из них разрешили не для всех рейсов

С четверга, 12 февраля, на маршруте Рига-Даугавпилс открывается новая остановка "Свенте", а на маршруте Рига-Лиепая - новая остановка "Лива" (Лиепая). "С самого начала, открыв эти маршруты, мы регулярно прислушивались к нуждам пассажиров и делали все возможное, чтобы обеспечить более удобные и доступные возможности для путешествий тем, кто регулярно пользуются этими маршрутами. Мы рады, что нам удалость увеличить количество остановок на обоих маршрутах, однако сожалеем, что не смогли полностью удовлетворить желания пассажиров. В настоящее время у нас есть разрешение использовать остановку "Лива" только для ранних рейсов, направляющихся в Ригу, и для поздних рейсов, следующих в Лиепаю", - говорит член правления Lux Express Latvia Aлдис Кибенс.