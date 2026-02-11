Lux Express добавляет остановки на двух маршрутах, но одну из них разрешили не для всех рейсов
Реагируя на пассажирский спрос, автобусный перевозчик Lux Express Latvia откроет две новые остановки на внутренних коммерческих рейсах Рига-Даугавпилс и Рига-Лиепая.
С четверга, 12 февраля, на маршруте Рига-Даугавпилс открывается новая остановка "Свенте", а на маршруте Рига-Лиепая - новая остановка "Лива" (Лиепая). "С самого начала, открыв эти маршруты, мы регулярно прислушивались к нуждам пассажиров и делали все возможное, чтобы обеспечить более удобные и доступные возможности для путешествий тем, кто регулярно пользуются этими маршрутами. Мы рады, что нам удалость увеличить количество остановок на обоих маршрутах, однако сожалеем, что не смогли полностью удовлетворить желания пассажиров. В настоящее время у нас есть разрешение использовать остановку "Лива" только для ранних рейсов, направляющихся в Ригу, и для поздних рейсов, следующих в Лиепаю", - говорит член правления Lux Express Latvia Aлдис Кибенс.
На новой остановке "Лива" автобусы будут останавливаться в 04:44, 05:44, 06:44, следуя в Ригу, и в 21:10, 22:30, 00:30, следуя Лиепаю. На маршруте Даугавпилс-Рига на остановке "Свенте" автобус, следующий в Ригу, будет останавливаться в 15:52, а следующий в направлении Даугавпилса - в 12:17.
В то же время Кибенс выразил надежду, что в уже в ближайшее время удастся договориться с Лиепаей о том, чтобы автобусы Lux Express могли осуществлять посадку и высадку пассажиров в центре города, особенно с учетом того, что такое пожелание чаще всего высказывают как латвийские, так и иностранные пассажиры.
Все рейсы на маршрутах Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс осуществляются автобусами Irizar i6s Efficient 2023 года выпуска, которые обеспечивают один из самых высоких уровней комфорта в отрасли. Кроме того, все автобусы оборудованы туалетами, wi-fi, мультимедийными экранами с контентом в том числе и на латышском языке, пассажирам также предлагаются бесплатные горячие напитки.