Президент Литвы: действия политиков дискредитируют Нобелевскую премию мира

По словам Науседы, Трамп может быть удостоен Нобелевской премии мира, если комитет сочтет его заслуги достойными этой награды. «Действительно, нельзя отрицать, что многие военные конфликты, например (...) армяно-азербайджанский конфликт, урегулирован на основе лидерства Соединенных Штатов Америки», — заявил президент Литвы. «Я помню, в Давосе мы все сидели в первом ряду и смотрели выступление президента Дональда Трампа. Я видел, как президент Армении подошел к президенту Азербайджана и обнял его. До недавнего времени это было немыслимо», — отметил он.