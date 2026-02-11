Президент Литвы: действия политиков дискредитируют Нобелевскую премию мира
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что давление на Нобелевский комитет ради продвижения конкретных кандидатов подрывает доверие к премии, комментируя инициативу выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
«Во-первых, насколько мне известно, Нобелевская премия мира присуждается комиссией, и сам факт того, что политики должны звонить куда-то и просить о присуждении премии, уже в некотором смысле дискредитирует эту премию», — заявил глава государства телеканалу LRT во вторник вечером.
С таким заявлением президент выступил после того, как спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и спикер Кнессета Израиля Амир Охана выступили с инициативой, призывающей парламентских лидеров по всему миру выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его роль в укреплении долгосрочной безопасности Израиля и создании основы для мира на Ближнем Востоке.
По словам Науседы, Трамп может быть удостоен Нобелевской премии мира, если комитет сочтет его заслуги достойными этой награды. «Действительно, нельзя отрицать, что многие военные конфликты, например (...) армяно-азербайджанский конфликт, урегулирован на основе лидерства Соединенных Штатов Америки», — заявил президент Литвы. «Я помню, в Давосе мы все сидели в первом ряду и смотрели выступление президента Дональда Трампа. Я видел, как президент Армении подошел к президенту Азербайджана и обнял его. До недавнего времени это было немыслимо», — отметил он.
Как известно, письмо подписала Дайга Миериня, спикер латвийского Сейма, а спикер Сейма Литвы Юозас Олекас не сделал этого, заявив агентству BNS, что решение не поддерживать инициативу было принято на региональном уровне. На прошлой неделе это предложение было отклонено и спикером польского парламента Влодзимежем Чаржастым, который заявил, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.