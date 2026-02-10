В Риге прекращается бессрочная аренда муниципальных квартир

Сегодня комитет рассмотрел новые правила заключения муниципальных договоров аренды жилых помещений. Они устанавливают порядок и условия аренды помещений, подлежащих отчуждению, а также сроки действия договоров. Правила распространяются на жилые помещения, сданные в аренду до начала приватизации домов 25 июля 1995 года. Всего это приблизительно 3500 квартир, которые, согласно закону об отчуждении имущества публичного лица, их арендаторы по-прежнему могут приобрести в собственность.